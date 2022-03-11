慈濟基金會接獲外交部訊息，自即日起至18日，每天預計動員至少80位志工齊聚外交部，協助將來自各方湧入的救難物資做一個有效的分類及打包。（慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

慈濟基金會接獲外交部訊息，自即日起至18日，每天預計動員至少80位志工齊聚外交部，協助將來自各方湧入的救難物資做一個有效的分類及打包。（慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，已造成大批自烏克蘭出逃的難民，外交部開放接受民間捐贈物資送愛給烏國難民，旋即募集大量且種類多元的物資品項，慈濟基金會接獲外交部訊息，自即日起至18日，每天預計動員至少80位志工齊聚外交部，協助將來自各方湧入的救難物資做一個有效的分類及打包，讓需要援助的烏國難民，能更快速拿到所需要的物資。

目前接受捐贈物資品項包括發熱衣、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命及醫療口罩等。

慈濟志工羅美珠表示，為協助受戰火影響而逃到鄰國避難的烏克蘭百姓，外交部開放接受民間捐贈物資，募集完成後將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民，僅接受20類物品及14類藥品，慈濟志工也參與物資整理，讓這些物資能更快速到達難民手中。

慈濟志工呂梅英表示，這次外交部啟動台灣人的愛心，送援助物資到烏克蘭，國內的民眾愛心滿滿，今天還有許多的貨車載來一箱箱的物資，有些箱子剛好是擺放同一種物資，有些箱子裡面則是什麼品項都有，慈濟志工的任務就是把這些分散在各箱子內的物資分門別類再重新裝箱，遠在歐洲地區的烏克蘭難民在接收到物資時，可以很快速的知道箱子裡面的物資，讓這些物資更快速到需要的人手中。