台股今天跌168.46點，收在17264.74點，成交值新台幣2627.69億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超228.73億元。

自營商賣超22.08億元，投信買超19.8億元，外資及陸資賣超226.45億元。1110311

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