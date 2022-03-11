俄羅斯與烏克蘭開打，造成上千人傷亡，引起全世界關注。其實早在400多年前，法國預言家斯特拉達穆斯就預言2022年將出現「闇黑3日」，使大量人類滅亡，猶如世界末日。對此，日本預言學家白神樹子則說，新冠肺炎、俄烏戰爭與東加海底火山爆發被視為末日前兆，並分享末日的4大危機。

根據日媒《Friday》報導，日本預言家白神樹子（白神じゅりこ）提到，16世紀的法國預言家斯特拉達穆斯（Nostradamus）將自己的預言記載在一本古書，內容寫到西元3797年，其中已有部分預言都被驗證，像是2016年川普當選美國總統、2019年巴黎聖母院大火。

法國預言家斯特拉達穆斯在預言書中提到，2022年全世界將遭遇「闇黑3日」，最黑暗的時光恐降臨人間，導致三分之二的人類被毀滅，可以說是世界末日。

Op deze dag in 1503 werd de Franse apotheker en astroloog Nostradamus geboren. Hij werd bekend met zijn Les Prophéties, waarin hij (vermeend) voorspellingen deed over de twee wereldoorlogen, de opkomst van Napoleon en zelfs de terroristische aanslagen op het WTC pic.twitter.com/KKlkpy94cr — Boudewijn Steur (@boudewijnsteur) December 14, 2021

白神樹子表示，斯特拉達穆斯提出的「闇黑3日」被某些天主教徒相信是生命終結的預言，而義大利神父帕德雷也曾提醒，要準備好能讓自己在黑暗存活3天，因為那天快到了，那天恐有許多人死去，就算未來光明再次出現，許多人都將無法親眼看見。

而新冠疫情全世界流行、俄烏戰爭的爆發以及東加海底火山噴發，都被當作是斯特拉達穆斯預言的末日前兆。白神樹子指出，闇黑3日可能會出現4大危機，那就是「第三次世界大戰爆發」、「小行星雨侵入」、「大洪水等極端氣候發生」與「美元股市崩盤」。提醒大家要特別注意，也希望所有人都可以安全地活到2023年。

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