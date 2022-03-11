俄羅斯與烏克蘭開打，造成上千人傷亡，引起全世界關注。其實早在400多年前，法國預言家斯特拉達穆斯就預言2022年將出現「闇黑3日」，使大量人類滅亡，猶如世界末日。對此，日本預言學家白神樹子則說，新冠肺炎、俄烏戰爭與東加海底火山爆發被視為末日前兆，並分享末日的4大危機。
根據日媒《Friday》報導，日本預言家白神樹子（白神じゅりこ）提到，16世紀的法國預言家斯特拉達穆斯（Nostradamus）將自己的預言記載在一本古書，內容寫到西元3797年，其中已有部分預言都被驗證，像是2016年川普當選美國總統、2019年巴黎聖母院大火。
法國預言家斯特拉達穆斯在預言書中提到，2022年全世界將遭遇「闇黑3日」，最黑暗的時光恐降臨人間，導致三分之二的人類被毀滅，可以說是世界末日。
白神樹子表示，斯特拉達穆斯提出的「闇黑3日」被某些天主教徒相信是生命終結的預言，而義大利神父帕德雷也曾提醒，要準備好能讓自己在黑暗存活3天，因為那天快到了，那天恐有許多人死去，就算未來光明再次出現，許多人都將無法親眼看見。
而新冠疫情全世界流行、俄烏戰爭的爆發以及東加海底火山噴發，都被當作是斯特拉達穆斯預言的末日前兆。白神樹子指出，闇黑3日可能會出現4大危機，那就是「第三次世界大戰爆發」、「小行星雨侵入」、「大洪水等極端氣候發生」與「美元股市崩盤」。提醒大家要特別注意，也希望所有人都可以安全地活到2023年。
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