豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207）宣布，上市進口中型巴士COASTER六期新車。和泰車表示，COASTER在日本進口高品質的車型基礎上，本次對應六期排放法規、全車系配備六速自排變速箱並新增多項安全配備，讓顧客安心使用，特更鞏固COASTER市場領導者的地位。

和泰車指出，COASTER自1963年問市至今已59年，目前屬於第四代車型，廣受市場青睞。分析近年國內中型巴士市場年銷約400輛COASTER由於具現代感的外觀設計，加上高安全性車體及舒適的內部乘坐空間，其品質、耐用性和可靠性深受客戶喜愛，2021年國內市占率更直逼六成。

全新COASTER車型動力搭載2.8升柴油渦輪增壓1GD引擎，最大馬力150匹、最大扭力42.8公斤米，搭配全新導入六速手自排變速箱，提供便捷操作減輕駕駛疲勞，不論短程市區或長途行駛均可輕鬆駕馭。

和泰車表示，COASTER六期新車全面升級主、被動安全配備，全車系標配VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、PCS預警式防護系統、LDWS車道偏離警示系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統，車身符合歐盟R66大客車強度規範之高剛性結構車體，此外，全車線束材料符合大客車法規難燃性要求，乘客車門配備原廠自動防夾功能，提升駕駛與乘客完整主動及被動安全防護。

在內裝部份，儀錶板配備新型MID儀錶資訊顯示幕，並領先法規導入數位式行車記錄器、整合視野輔助系統，讓車輛的行駛資訊保存查詢與路線控管更加確實。車內空間配置提供13人座路線車型、19/20/21人座觀光車型供買家選擇。此外，本次新增引進一款20人座日本製豪華絨布材質高椅背車型，提供星級飯店或有商務貴賓接送需求的業者多一種選擇。