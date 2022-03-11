員警發現湯姓男子騎機車一路搖搖晃晃，攔查發現他酒駕。(民眾提供／林欣儀台中傳真)

台中市54歲湯姓男子日前騎機車，行經南屯區五權西路與向上路口時，機車沿途搖搖晃晃，引來剛好在附近處理交通事故的員警側目，趨前查看，湯男一度辯稱是因為腳踏墊上載著水桶，重心不穩導致，卻不知他滿身酒味已露餡，被依公共危險罪法辦。

警方指出，春社派出所員警林俞秀、林忠毅日前執行清晨巡邏勤務，接獲通報到五權西路與向上路口協助處理交通事故，卻發現前方機車車速忽快忽慢，且一路行駛車身搖搖晃晃，相當可疑。

員警攔查湯姓騎士詢問，他一度辯稱，是因為腳踏板上載著大水桶，因負重太重，才使得機車不穩、搖搖晃晃，但林姓員警聞到湯男身上有很濃的酒味，戳破其謊言，湯男才改口表示是前一天晚上在家小酌。

警方指出，因湯男在言談間還猛灌礦泉水，且酒測值達0.39mg／L，仍依違反公共危險罪法辦。

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