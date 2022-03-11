針對前交通部長林佳龍指稱，「不當胡志強第二」，不參加台中市長選舉。立法院副院長蔡其昌今天回應表示，民進黨徵召有一定的程序，還是要依照程序做溝通協調，目前民調是前交通部長林佳龍第一名，應該給他時間及空間，依序往下徵詢，把程序走完，「該誰，就是誰」。

民進黨徵召台中市長參選人，大致民調呼聲依序是林佳龍、蔡其昌及立委何欣純。針對林昨天公開表態「不願當胡志強第二」，蔡其昌今天出席中興大學後醫系招生記者會時回應表示，目前林的民調第一名，最有資格，大家應該給他一些時間及空間，去思考是否願意再承擔或為黨出戰，這是做人比較厚道、有格局的作法。

蔡其昌說，民進黨徵召有一套標準作業，年底想要勝選，依照程序及標準就會團結，應該從民調最高的開始，由第一名先來承擔，將第一名態度讓大家了解清楚，再依序往下徵詢。至於個人態度，蔡其昌強調，他已講過很多次，黨如果需要他出戰，他絕對不畏戰，哪怕再困難的地方，都會當仁不讓。

外傳民進黨台中市長參選人選「母雞」未決，恐造成基層焦慮。蔡其昌說，「不會焦慮啦！」，市民看的是政治人物有沒有在做事，他每天還是在工作、跑行程，「認真做好事」就是「取得市民認同」，就是「選舉」，應是三位一體，不應分開，不是提名誰以後，才能開始做事。

蔡其昌強調，他與林、何都是大母雞，目前很多的競選看板都各與3人合照，「母雞」可以幫忙增加曝光度，但不是只有一隻，只是參選市長人選出來以後，會與小雞有更多連結。