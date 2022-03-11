延宕多年的《菸害防制法》修正草案送進立法院，但納管加熱菸、禁止電子煙「一開一禁」內容引發各界熱議。國健署長吳昭軍接受《自由時報》專訪時重申「電子煙不是菸！」政府有力拚全面下架的決心，加熱菸因被世衛（WHO）宣告是菸品，國內將嚴管，會仿效美國食品藥物管理局（FDA）審查機制進行健康風險評估，修法通過將對外公告相關配套措施。

吳昭軍表示，世衛已明確指出電子煙不是菸品，其煙油含有許多有害物質，目前已知有超過1.5萬種添加物，曾被用來調製煙油，國際已有多起使用電子煙後出現急性肺傷害、甚至死亡案例，我國自2020年起接受通報後，至今也有6例疑似電子煙危害案件。

吳昭軍指出，現行《菸防法》未將電子煙納入規範，無法有效管理，例如坊間有「電子煙」專賣店，但若其販售商品外觀不似菸品，或宣稱療效等，都無法可罰，以致不法電子煙流通，威脅民眾健康；民調結果也顯示，近七成民眾贊成「政府禁止電子煙」，因此國健署會努力推動修法。

不過，外界質疑未禁加熱菸是雙標，吳昭軍解釋，世衛已發布「加熱菸」是菸品，建議比照現行菸品管理；國內此次修法並非直接開放，而是加以嚴管，必須經過健康風險評估，確認其危害沒有比傳統菸品高，才能製造、輸入，核可上市後也有持續監視的機制。

吳昭軍說明，目前對加熱菸管理無法源依據，修正草案將「加熱菸」定義為「其他菸品」，修法通過後將參採FDA上市前審查模式，依健康風險評估，邀集毒物、醫學及公衛等專家進行審查；有法可管後，現在市面上流通的加熱菸，都須通過審查才可製造與輸入。

「只要是菸都有害身體健康！」吳昭軍也提到，槍枝、毒品都是非法的物品，有法源依據，流通率就能降低；理解部分民團希望電子煙、加熱菸「雙禁」，站在國健署立場，當然希望全民都不要抽，因此透過修法加強管制力道，達到讓吸菸率下降的目標。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363