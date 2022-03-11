金門大橋即將於今年完工通車，全國唯一「官窯」金門縣陶瓷廠經由交通部高速公路局授權設計紀念杯組，即日起受理預購，共有藍、綠2種顏色，每只新台幣300元，洽詢專線：082-332857 。

縣陶瓷廠說明，「金門大橋官窯紀念杯」在高公局的設計基礎上，透過6跨、5柱及兩陸地相連接的意象表現，紀念杯體以白金設計的「金門大橋」及「大小金門地圖」為主視覺，「題詩」則以亮金為設計基調，杯底邊緣採霧金搭配，象徵橋梁工程為歷經真金考驗的艱難挑戰。

金門大橋即將於今年完工通車，全國唯一「官窯」金門縣陶瓷廠經由交通部高速公路局授權設計紀念杯組。（金門縣陶瓷廠提供）

同時，採Q版設計的杯底「橋名景觀牆」融合地方文化元素，以大金門地方守護神「風獅爺」和小金門的「風雞」做為設計發想，並邀請名書法家吳鼎仁老師在紀念杯揮灑「七分觀光三分行，高粱穗心展風情、六跨五塔連金烈，從此兩金永康寧」題詩，傳達大、小金門鄉親情感更加緊密的在地精神。

該廠也預告除「金門大橋官窯紀念杯」外，也將緊接推出「官窯-大橋紀念酒瓶」，瓶身以金門大橋「橋柱」為造型設計，相當有典藏紀念價值，值得期待。

另為慶祝新品發售，陶瓷廠將於該廠粉絲專頁舉辦分享活動，抽獎贈送「官窯大橋紀念杯限定5只」，並使用「FB留言抽獎機fblottery」抽獎。預購大橋紀念杯洽詢專線：082-332857 、大橋紀念酒專線：082332-856轉205(呂小姐)或321(翁小姐)。

金門大橋紀念杯的題詩和以風獅爺、風雞為設計發想的橋名景觀牆。（金門縣陶瓷廠提供）