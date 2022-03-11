疫情趨援、外食餐飲市場回溫，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自3/16日起至5/15止推出「MJ 泰饗宴」，於午、晚餐期一次提供多達40道泰式精饌，除了泰式打拋豬、月亮蝦餅、泰炒海鮮河粉及摩摩喳喳等各式經典料理以外，主廚特別力薦金錢蝦餅、酸辣檸檬魚、女婿蛋、泰燒牛肉握壽司等創新泰食，現場還新增泰式烤串區，提供各式烤串現點現烤。四月起更力邀泰國冠軍精釀啤酒「滿月精釀」獨家進駐，全新上市的「布薩峇花神白啤酒」搶先品嘗且無限暢飲，清新口感搭上泰味美饌，更是絕配! MJ Kitchen為期兩個月的「MJ 泰饗宴」每位原價1,080元起，服務費另計，現場加入會員立享九折優惠。

台北國泰萬怡酒店與泰國旅遊局台北辦事處合作，推出多達40道泰式菜色，以經典融合創新，首推泰式打拋豬，發想自台式蝦鬆，以生菜包覆後加入玉米片，層次口感更顯獨特。而酸辣檸檬魚以不帶骨不帶刺的魚卷呈現，與辣椒、蒜頭、香茅、魚露及檸檬葉共同蒸煮，香氣十足。而仿造古錢形狀的金錢蝦餅則是由廚藝團隊一顆顆親手捏製，以蝦仁搭配少許的花枝，裹上麵粉、雞蛋及麵包粉，炸呈金黃色後沾上泰式青醬，令人吮指回味。女婿蛋則是將水煮蛋入熱鍋油炸後撒上絞肉，淋上棕櫚糖魚露所調配的醬汁，淡淡清香別有風味。泰燒牛肉握壽司則是以Prime舒肥牛肉片撒上香茅檸檬鹽加以炙燒，與飯球美味巧搭。

除了經典菜色融合創新手法外，MJ Kitchen也仿造街邊小吃，推出泰式烤串區，提供烤魚丸、豬肉串、杏鮑牛肉片及鳳梨蝦串等任君選擇，以泰式醬汁浸泡入味後再進行滷製，現點現烤享用，淋上沙嗲醬汁，一口咬下香氣濃郁。不僅如此，各式的經典菜色如黃綠紅泰式咖哩、瑪莎曼牛頰、涼拌瀑布牛肉、月亮蝦餅、泰式椒麻雞、雲南大薄片、泰式酸辣淡菜及假日晚餐限定的甜蝦也無一缺席，甜品區全新進駐的明果冰淇淋也將供應泰奶、榴槤及荔枝等風味冰品，要讓饕客們一次嘗盡泰式饗宴。

台北國泰萬怡酒店此次也力邀泰國在地冠軍精釀啤酒「滿月精釀」進駐，來自普吉島的首家精釀啤酒工廠，除了是泰國市佔率第一的在地精釀以外，更是各大國際啤酒大賽的常勝軍。旗下新品「布薩峇花神白啤酒」首度登台，自四月起MJ Kitchen獨家開放無限暢飲。該款新品以普吉島天然水源、百年麥芽廠的皮耳森麥芽與泰國特有的野薑花釀造，富有熱帶水果、香蕉與丁香的香氣，清新花香帶出麥芽的甜味，不苦不澀且尾韻乾淨，是搭配泰式菜色的最佳拍檔。