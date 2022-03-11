義大利藍姓富商與台灣詹姓空姐爭搶8歲女兒，雙方你來我往，富商跨海提告，指控空姐涉嫌違反保護令、準略誘及偽造文書等罪，台北地檢署11日三度偵辦此案，傳喚雙方到案說明，據悉富商律師和空姐在偵查庭中爭鋒相對，男方質疑空姐發動媒體攻擊，且一個只有8歲的小二女生，怎麼可能寫信給總統？女方則反擊說，如果女兒不想離開她，她也沒辦法。

11日的偵查庭，富商委由律師出庭，詹女則是獨自應訊，偵查庭從上午11點半開始，共開了一個多小時。據了解，雙方庭訊的爭執點在於，空姐應該依法院裁定將女兒交付給爸爸，富商也質疑詹女發動媒體攻擊，懷疑一個只有8歲的小二女生怎麼可能寫信給總統？詹女則反控富商五個月沒跟女兒孩子，表示自己願意交付孩子，但如果女兒不想離開她，她也沒辦法。

富商與空姐是2007年男方來台洽公時交往，2014年生下一女，2017年底富商將女兒帶回義大利，但空姐不滿男方不遵守約定時間將女兒帶回台灣，2019年到義大利，以護照遺失理由向外館申請補發女兒護照，逕自帶女兒回台。富商指控空姐涉嫌準略誘罪及違反保護令刑事部分，台北地檢署原已不起訴，經高檢署兩度再議發回，目前已是北檢第三度偵辦。