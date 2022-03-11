新竹縣縣長楊文科（中）視察勝利國中工程進度，感謝施工單位的辛勞。 （羅浚濱攝）

縣府因應竹北市東區人口快速成長，在「國際AI智慧園區」內投入11億4487萬餘元興建2.7公頃的勝利國中，縣長楊文科11日視察確認第一期校舍工程可在8月15日前完工，學區內學生9月1日都可就近入學，並簽名選定外牆塗料顏色，讓校園更加活潑。

教育局長楊郡慈表示，勝利國中的學區在十興里、北興里、新安里1到12鄰、竹北里1到2鄰和4到8鄰、泰和里1和2鄰，第一期校舍興建20間普通教室約可招生600名學生，目前滾動式檢討學區將升國一的有510人，都可就近入學，也解決東興國中和六家國中學生人數暴增壓力。

縣長楊文科表示，勝利國中目前一期工程進度超前，工務處每週召開工程會議，督導施工品質及進度，期許工程如期如質完工，9月新學年開心迎接新生，逐年招收63班，包含2班附設幼兒園2班和班1學前特教班，預計共招收1868位學生。

楊文科感謝施工單位的辛勞，強調勝利國中未來學校的課程將結合AI、科技、人文、國際化創新等面向，透過素養導向的教與學，讓學子建構全球宏觀視野。

建築師姜樂靜事務所人員說明，勝利國中第一期C棟建築已蓋到4樓，6月底外牆拆除，8月15日取得使用執照，讓學校在111學年度招生，A棟、B棟、活動中心及幼兒園，也會與C棟開隔開續繼施工。

楊文科與校長討論及徵詢建築師意見後，簽名選定建築外觀牆面以湖水綠的塗料為主軸，搭配白色調，讓整個校園更加活潑。

建築師姜樂靜事務所介紹，勝利國中整體空間規畫採用「流動型」，將校園視為都市地景的局部，透過量體形態的曲折與有機聯繫，充分融合周邊地貌，形塑校園生活成為動靜交會的場所。

同時，因應綠能環保，建築外殼採用節能、垂直遮陽板設置、水平遮陽、落地窗、綠建材，達到友善環境的願景。