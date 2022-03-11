台南機車騎士車禍左小腿卡車底，消防隊手搖式千斤頂7分鐘成功救援。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南機車騎士車禍左小腿卡車底，消防隊手搖式千斤頂7分鐘成功救援。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區營埔橋11日下午1點多發生機車與貨車車禍，23歲男機車騎士的左小腿被貨車與自己的機車夾住變形，台南市消防局消防人員以最新的手搖式千斤頂，僅花7分鐘就成功將年約23歲騎士救出送醫，詳細肇事原因及相關責任正由警方調查中。

台南市消防局119勤務指揮中心11點13分接獲民眾報案，佳里區營溪里營埔橋發生貨車與機車車禍，有民眾卡在車底，消防局馬上出動佳里分隊救護車與消防車前往救援。

佳里分隊人車趕抵時，發現1名男性機車騎士被貨車與自己所騎乘的機車夾住，意識清醒，但左小腿卡車底變形，消防人員經過快速評估現場後，先固定車輛避免滑動發生二次危害，然後快速架好手搖式千斤頂（Hi-Lift），僅花7分鐘就成功抬升貨車，將傷患救出。

台南市消防局表示，Hi-Lift手搖式千斤頂具備撐開、拉動與頂升功能，可用於車禍救援、重型救援、強行頂升進入等用途，已被世界多國消防單位列入救援基本配備，因機動性高，是消防人員搶救利器之一。

消防局第3大隊長陳博文表示，台南市消防局去年在市長黃偉哲的支持和局長李明峯的推動下，每個分隊都有配發Hi-Lift-手搖式千斤頂，而第3大隊平時都有針對車禍救援進行訓練，所以這次才能在最短時間內將傷者救出送醫。