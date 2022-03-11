姚舜／台北報導

紫藤花浪季浪漫登場，晶華國際酒店集團旗下首間溫泉精品酒店「礁溪晶泉丰旅」與「武陵富野渡假村」攜手合作，即日起至5月30日推出「紫藤花季買一送一」優惠住房專案，入住雙人房2晚總共8,999元起，專案可分開訂房，入住任一館即贈另館超值住宿券乙張，住宿券效期更貼心延長至明年，讓您春天賞浪漫紫藤、享受礁溪美人暖湯，規劃旅程更彈性便利，數量有限、訂完為止。透過礁溪晶泉丰旅官網訂房加購高鐵享全台最低7折優惠，適用「振興五倍券」及「國旅券」折抵。

礁溪晶泉丰旅推出「紫藤花季買一送一」優惠住宿專案，提供每晚原定價10,000元雅緻溫泉客房，每間客房內均擁有專屬的半露天式景觀湯池，旅人可盡情享受春日極品美人溫泉，浸泡於富含礦物質的碳酸氫鈉泉後，肌膚光滑柔細不黏膩。

獨家贈送武陵富野渡假村價值11,000元貴賓套房一泊二食住宿券，招待券可享住宿一晚，含自助式早餐2客及晚餐2客，享用大眾SPA水療設施，高山音樂會、夜間觀星等活動，如需安排家庭親子旅遊，每間貴賓套房房型最多可再加住2位孩童，加人加價費用請另洽詢。

位於台中的武陵農場，為全台賞紫藤花必訪景點之一。其中武陵遊客中心、武陵茶莊、武陵山莊、文物館都是美拍紫藤花打卡熱點。除了一般常見的深色紫藤花之外，武陵農場還有台灣罕見的白紫藤花，三月下旬至四月時前往武陵農場就有機會能夠同時欣賞到兩種不同的紫藤花，春季限定季節前往紫藤花美景如雨瀑，擁有秒飛日本彷彿置身國外之感。