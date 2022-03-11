行政院因開放日本，讓核災地區食品來台，台中市政府11日召開今年度第1次食品安全會報，中央函告地方自治條例無效，為保護民眾食安，台中市會採取法律救濟；市長盧秀燕表示，針對有疑慮的產品加強查驗，增添人力、6倍查驗能量。

現場由衛生局進行「因應中央調整日本福島等5縣食品輸入管制之市府因應作為」專題報告，盧秀燕指示，台中市政府再加強查驗，另對市場、各賣家針對食物的這個產品標示要落實，讓消費者有所選擇。

盧秀燕提到，她是6都的女性市長，因為最近物價在高漲當中，有關消費者的會報中曾指示，要注意物價的變動對民生的衝擊，是否有人惡意哄抬物價，也可能在食品或材料，以不新鮮、品質差或偷工減料，將影響食安跟消費者權益。

衛生局指出，針對中央函告本市食安自治條例牴觸憲法及中央法規無效，在法律定奪前，台中市會提提高6倍查驗能量，結果公布至「台中市核食食安專區」網站；核食勿入校園；食品標示，將要求市場及各大賣場清楚標示食品產地，讓市民有所選擇；採取法令救濟。

衛生局表示，落實「加強查核日本進口食品」、「核食檢驗量能六倍增」、「有疑慮食品不得入校園」及「加強產地標示」等4大作為，今年截至2月底，標示查核365件、抽驗40件，結果全數合格，為市民食安把關。

教育局指出，因應中央宣布放寬日本福島5縣食品管制，教育局透過修正學校午餐供應契約範本，針對「檢出禁用之農藥或動物用藥」、「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」罰則加倍，維護學童的健康。