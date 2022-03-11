辨識度、抗滑係數高的「綠斑馬線」，在宜蘭縣僅有宜蘭火車站前、宜蘭酒廠周邊等少數路口有設置，宜蘭縣政府為提升縣民交通安全，向中央爭取經費辦理「行人穿越路口安全改善計畫」，預計今年底在26處路口設置綠斑馬線，盼能提升路口安全。

宜蘭縣政府交通處表示，綠斑馬線（綠底行穿線）繪製較一般斑馬線複雜，成本也高，全縣設有綠斑馬線的路口並不多，但綠斑馬線有抗滑塗層鋪面，具有較高的抗滑係數，適合多雨的宜蘭，標線顏色也具有自明性，能提高夜間行人、行車用路安全。

交通處指出，繪設綠斑馬線的路口包括易肇事路段，如冬山鄉美和路全段在2020年發生4件死亡交通事故；也特別挑選竹林國小、深溝國小、武淵國小等周邊繪製綠斑馬線，以道路工程手段改善家長接送與學童步行的安全性，

縣長林姿妙今天（11日）前往美和路視察，她表示，宜蘭縣氣候多雨，縣府重視縣民行的安全，因此爭取經費繪製綠斑馬線，縣府也會積極推動道路安全改善，盼鄉親出外都能安心。