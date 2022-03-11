成功跳過1公尺83、打破新北市全國青年盃田徑公開賽女子跳高大會紀錄後，李晴晴直接挑戰破全國紀錄的1公尺91，雖然3跳都沒能成功讓她直呼可惜，但她也把目標擺在杭州亞運，希望能跳過1公尺95、甚至2公尺成績，幫台灣奪金。

李晴晴去年全運會成功跳過1公尺90，只隔2周就把自己保有的全國紀錄1公尺87送進歷史，今年港都盃她以破大會紀錄的1公尺79摘金。這次她帶著好狀態來到青年盃，從1公尺69開始挑戰，接下來1公尺77、1公尺83都一跳成功。

確定改寫大會紀錄奪金後，李晴晴直接挑戰破全國紀錄的1公尺91，但第1跳差點成功，接下來2跳都失敗，也讓她直呼可惜，「我覺得今天狀況很好，191（公分）是很有機會可以跳過的，第1跳沒過真的有點失望，也很可惜，但沒關係，就當作經驗。」

雖然這次青年盃挑戰破全國沒能成功，但李晴晴把目光放得更遠，希望能在接下來的成都世大運、杭州亞運挑戰1公尺95、甚至2公尺，希望能夠為台灣奪下金牌。上次參加國際賽已是2019年到澳門比賽，這段時間訓練仍維持強度，把每次練習都當比賽在跳，「我就是專注在自己身上，不管別人怎麼樣，跟自己比就好。」

為了維持好狀態，李晴晴除了繼續努力訓練外，也特別會注意身體健康，「最重要的是要早點休息，現在晚上9點半、甚至9點就躺在床上，讓身體休息，因為現在的任務就是追逐自己的夢想。」