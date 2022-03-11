桃園市龍潭警分局10日接獲轄內金融機構人員通報，有林姓女子要匯款港幣，疑似詐騙案件，龍潭派出所隨即派員前往，經到場了解後女子於網路交友，遭自稱香港籍男子多次關心問候，博取女子信任後，謊稱有內線可購買中獎彩票，經員警苦口婆心的勸阻，成功攔阻民眾遭詐騙港幣6萬元，讓民眾仍然十分感謝。

龍潭派出所警員劉俊德及屈志松等2員，10日接獲轄區龍潭的臺灣土地銀行石門分行報稱疑似有詐騙匯款，經趕赴現場發現，有57歲的林姓女子至銀行欲匯款港幣6萬元至香港的帳戶，該林女表示，自己今年2月初在臉書上認識香港籍男子，在經常噓寒問暖聯繫之下，深覺可以信任交往，之後便加入暱稱「陳長輝」之網路通訊軟體密切聯繫，

陳男表示自己是香港彩票公司的高階幹部，並推薦其購買他們公司的彩票，佯稱可獲利數十倍，實際上為詐騙集團成員，林女不疑有他，日前已先行匯款臺幣3萬元至對方指定的帳戶成為會員並購買彩票，10日通知林女佯稱渠所購買之彩票幸運中獎港幣3百萬元，但需先繳納稅金港幣60000元，要求需立即匯款，以辦理兌獎事宜。

經員警查看被害人手機通訊內容，說明此類的匯款情形，是詐騙集團慣用手法，以假交友博取信任再行騙，惟該被害女子認為自己是中彩票堅持要匯款，事後員警再次細心說明並提供多則詐騙案例，苦口婆心的向林女勸說後，此時女子才回神驚覺自己差點受詐，頻頻向警方鞠躬道謝。

龍潭警分局分局長蔡坤益表示，此次攔阻被害人是遇到假交友博取信任再行詐騙被害人匯款，目前社會上各類新型詐騙手法層出不窮，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，以維護民眾財產安全。