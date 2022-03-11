李克強今出席任內最後一次總理記者會。（中時新聞網）

大陸十三屆全國人大五次會議今天（11日）上午閉幕後，國務院總理李克強最後一年以總理身份出席記者會，談話中也帶有溫度。以下為本次十大談話要點：

一、5.5％的增量就相當於一個中等國家的經濟總量。這就好像登山，如果你要登1000米的山，想爬10％，那100米就可以，如果你要登3000米的山，想上5％，那就是150米。而且條件也變了，越往上氣壓越低、氧氣越少，看似速度放緩了，實際上份量更重。

二、不能讓政府部門圍繞著自己的權力在轉，而要通過改革，讓市場主體層出不窮、生機勃勃。

三、地方政府要當鐵公雞，不該花的錢一分錢都不能花，該給市場主體的錢一分都不能少，多一分那是增添光彩。

四、就業不僅是民生問題，也是發展問題。有就業才有收入，生活有奔頭，也為社會創造財富。

五、要逐步完善政策，給「騎手們」繫上「安全帶」。

六、市井長巷店舖林立、熱氣騰騰，那就是熙熙攘攘的人間煙火。所以我們扶持這些特殊困難行業，不僅是讓他們挺過去，而且也是讓人民群眾的生活有溫度，讓我們的經濟能夠顯示更多生機。

七、中美雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鉤。

八、兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候是割不斷的。

九、對漠視群眾權益的要堅決追責問責，對拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊、嚴懲不貸。

十、今年是本屆政府最後一年，也是我擔任總理的最後一年。困難和挑戰依然很重，我和我的同事們會以鍥而不捨的精神，恪盡職守，以實幹來踐行承諾。