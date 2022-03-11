「新竹縣有YouBike了！」縣府投入7450萬元建置竹縣YouBike2.0，由微笑單車公司得標，縣長楊文科11日與微笑單車公司董事長楊劉麗珠，在多位縣議員見證下簽約正式啟動，楊文科強調YouBike2.0比1.0還先進，不受停電影響隨時都可以騎，6月在竹北市先上路！

楊文科表示，竹縣YouBike2.0將從竹北市開始建置50個站點，6月完成至少一半站點後正式營運，11月全部完成設站投放400輛車，竹東、新豐及湖口預定明年底完成50個站點，全部100個站點投放750輛單車。

「新竹縣要做就做最好的！」楊文科說，微笑單車在台灣8縣市有營運公共自行車的豐富經驗，新竹縣是比照雙北規格採用YouBike2.0系統，為輕樁無電的設站型態，缺電也可借取，讓新竹縣的綠色運輸城市目標又往前邁進一步，也是新的里程碑！

徵笑單車董事長楊劉麗珠說，新竹縣建置YouBike2.0輕樁無電系統，優點是設站快速，只要選定設站地點，就算現場停了一輛機車，「你去上班回來，旁邊2.0站已經做好了，機車都沒有動到！」也不怕停電，希望能帶給縣民幸福感、現代感、時尚感！

楊劉麗珠說明，YouBike1.0在遇到停電時，都發生民眾無法取車還車的問題，讓該公司很困擾進行研發YouBike2.0，完全改善這些缺失，隨時都在充電等候民眾使用，更不會有缺電不能借還的問題。

楊文科和楊劉麗珠完成簽約後，帶領議員們和年輕朋友在縣府前試騎YouBike2.0，議員都說「很高興，新竹縣終於要有YouBike了！」

縣長楊文科（左）和微笑單車董事長楊劉麗珠（右）簽約正式啟動新竹縣YouBike2.0。（羅浚濱攝）

交遊處長游志祥表示，公共自行車主要滿足民眾短距離通勤通學需求，第一期優先在竹北市建置，50個站點將以交通運輸場站、學校、機關、住宅區及商業區的公有地為設站地點，遠百竹北店等私人用地會評估是否設站。