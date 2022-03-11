南亞（1303）董事會通過去年財報及股利政策。去年獲利年增216％，EPS10.25元；董事會決議通過配發7.5元現金股息，配發率73.17％，獲利、股利齊創新高。對照89.8元股價，現金殖利率8.35％。

3月電子材料春節後市場逐漸恢復，銅箔基板、銅箔、環氧樹脂及ABF等產品銷售回升。化工、聚酯及塑膠加工產品即將進入旺季，下游廠商陸續復工，且原油高位支撐，售價調漲，營收蓄勢推進。

南亞董事長吳嘉昭認為，因各國維持寬鬆政策刺激經濟復甦及全球供應鏈運輸問題，導致物價指數高漲，通貨膨脹日益嚴重，加上地緣政治不確定因素，及去年基期已墊高，2022年全球經濟成長恐將放緩。不過，高速運算需求強勁，ABF載板供不應求，產能滿載運轉，產業前景仍屬樂觀，成為營運動力焦點。

第二季ABF載板需求回溫及晶片、零組件供應逐步穩定，車載電子、充電裝置電源板及5G應用的需求持續釋放，帶動銅箔基板等一系列材料銷售成長；加上鋰電銅箔市場需求回升，搭配南亞產能陸續開出，營收將可再成長。油價帶動相關石化原料走揚，環氧樹脂售價上漲，加上風電應用需求逐月提高，前景樂觀。

吳嘉昭表示指出，ABF載板持續供不應求，預估2022年全球需求量約2.95億顆/月，供給量約2.66億顆/月，比去年增加約0.28億顆/月，年增11.6％，以台廠為主。同業雖陸續投入擴建，惟近期生產設備取得時間拉長，新產能效應仍無法緩解需求提升，產業前景相當暢旺。

化工產品可塑劑系列進入傳統旺季，2EH、PA及可塑劑市場需求回溫，且適時調漲售價反應原料成本，營收增加。大陸丙二酚同業新增產能投產，供給增加，影響市場行情，惟同業投產初期品質未達下游應用所要求的標準，加上原料成本支撐，短期市場行情持穩，台灣及寧波廠產線全產全銷，產銷量增加。

此外，3月起為傳統旺季，在終端需求增加下，銷售量將提升，其中，聚酯瓶用粒銷售量提高；綠色環保回收聚酯產品市場持續成長，南亞回收產品比重逐漸提高；美國廠紡用棉及聚酯粒等市場持續暢旺，產能維持滿載，營運動能向上。