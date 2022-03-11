許多直播主紛紛提醒消費者不要被騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局破獲臉書直播詐騙案，居住新北中和34歲饒姓嫌犯，鎖定知名臉書直播主，包含知名賣家丟丟妹，觀察貨品得標民眾帳號，佯裝直播主助理小編傳訊息，騙取買家信用卡相關資訊，盜刷受害人信用卡購買遊戲點數，詐騙金額超過新台幣600萬元。

警方表示，日前165專線與直播主報案得知，不法分子冒用直播主臉書小編名義詐騙，追查特定帳號與電腦IP位置，發現饒姓男子涉嫌重大，110年11月到住處逮捕，發現饒嫌詐欺近百件，騙取金額超過600萬元。

警方說明，饒嫌有20多個臉書帳號，取名直播主小編，當知名直播主拍賣時觀察得標買家帳號，假借小編名義發出訊息，要求填寫表單騙取信用卡資料用於付款，包含卡號、期限、安全碼，接著盜刷被害者信用卡購買遊戲點數。

警方提到，除直播拍賣得標買家外，饒嫌也會利用增送禮品方式，聯繫直播觀眾需要負擔運費，同樣要求受害者填寫表單取得信用卡資訊，同樣購買遊戲點數，販賣給其他遊戲玩家或自行使用。

警方補充，如果刷卡後需要簡訊認證碼，饒嫌會聯繫要求被害人提供，也會利用刷退說詞，重複盜刷被害者信用卡，詐騙將近百件，總金額高達600多萬元，單次案件最多金額高達18萬，小金額也有數千元，受害者共有103位。

饒嫌犯案用手機、銀行存摺、金融卡都已遭到查扣，警方調閱資料發現，饒嫌是相同手法慣犯，曾經因類似事件定罪，在2018年9月至2019年12月入監服刑，出獄後再犯被逮，2021年11月遭逮捕後，申請聲押獲准至今。