星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，摩羯座、金牛座、天秤座、處女座的人看起來像乖乖牌，其實內心根本是老司機，在熟人面前就瘋狂飆車，講話毫無尺度可言。

▍1.摩羯座

摩羯座事業心很重，幾乎所有的時間都花在工作上，平常看起來很正經，其實是個悶騷的人，只要一談戀愛，私底下就尺度大開，跟戀人相處時讓人臉紅心跳，跟平常在外面乖乖牌的形象反差很大。

▍2.金牛座

金牛座給人靦腆、話少的印象，和新朋友說話時常常不敢直視對方的眼睛，甚至會臉紅、說話結巴，如果跟他們不熟，會以為他們是老實人，不好意思說些尺度開的話題，其實他們私底下根本是色情之王，對戀人更是口無遮攔，動不動就提出讓人害羞的色色要求。

▍3.天秤座

天秤座的偶像包袱很重，在外人面前當然會為了顧形象而裝乖、裝正經，他們在社交場合很懂得拿捏分寸，既能保持幽默感，又給人優雅的印象，等到私底下跟情人相處，那顆色情之心就開始奔放，毛手毛腳、開黃腔樣樣來。

▍4.處女座

處女座同樣十分在意別人對自己的印象，希望在大家面前展現完美的一面，會刻意經營紳士或淑女的形象，如此一來當然不會在大家面前開黃腔，其實他們骨子裡根本是老司機，在朋友或戀人面前隨時都可以高速開車，說些限制級的話根本信手拈來。