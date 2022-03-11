烏克蘭人摧毀俄軍向基輔推進坦克

儘管俄軍重新部署，繼續向烏克蘭首都挺進，但1名美國官員周四說，情報單位認為，烏克蘭還能繼續控制基輔達數周。

不過，據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）和《商業內幕》（Business Insider）網報導， 這名官員也承認，俄軍正位居未來1、2周內徹底包圍基輔的有利位置。儘管如此，俄軍要拿下烏克蘭首都，很可能還是遠比預期的要來得久。這名官員說，美國情資顯示，俄軍攻下基輔可能還需要4—6周。但他也承認，美國的估計經常改變。

原本俄羅斯總統普丁認為，俄軍只需要短短幾天，就能攻占基輔。然而，由於侵略初期俄軍攻勢漫無章法，以致讓烏克蘭占得比預期強的地位。這名官員說，烏克蘭透過輕步兵和反裝甲武器，靈活運用了「打帶跑」的閃電攻擊戰術。此外，由於有主場優勢，加上當地人提供情資，烏克蘭部隊也占了不少便宜。

烏克蘭裝甲運兵車3月10日載著部隊，行經首都基輔附近的沃斯霍诺德（VYSHGOROD）區。（美聯社）