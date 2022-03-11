糖尿病重大心血管事件（MACE）風險比較圖。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

台灣約有200萬名糖尿病患，是國人十大死因第5位，其中第1型糖尿病比例僅不到1％，但發生重大心血管不良事件（MACE）的風險因子卻不明。長庚最新研究發現，第1型糖尿病患若有一親等內家屬罹患第2型糖尿病，本身發病年齡又小於20歲，其發生重大心血管不良事件的風險將比沒無家族史者增2.61倍，腎臟病、視網膜病變、神經病變風險也會增加1倍以上。

糖尿病患常見症狀包括口渴、頻尿、易餓、不明原因體重下降、視力模糊、牙齦和尿道反覆發炎、體力變差、嗜睡等。長庚醫院新陳代謝科主治醫師林嘉鴻表示，第1型糖尿病多數是自體免疫疾病，因胰臟小島中的β細胞被破壞，導致胰島素無法正常分泌。第2型糖尿病則是因細胞對胰島素敏感度降低，產生阻抗，致血糖無法進到細胞，胰臟更努力分泌胰島素，但因胰島素有限，逐漸分泌不足，使大量葡萄糖留在血液裡造成高血糖。

林嘉鴻指出，第1型糖尿病和第2型糖尿病導致心血管疾病的危險因素不同，後者與胰島素阻抗有關，前者有少數文獻推測可能與腎臟病變有關。由於第2型糖尿病具明顯家族遺傳特性，有研究已證實其一親等內家屬是具高胰島素血症、發生動脈粥樣硬化的高風險群。因此他推測，第1型糖尿病的心血管風險可能也與有第2型糖尿病家族史的存在相關。

為解開此關聯，林口長庚新陳代謝科及兒童內分泌科與該院巨量資料中心合作，運用家族關聯分析方法，從全人口的健保資料庫，建構全台最大規模的第1型糖尿病家族病史關係模型，推定第2型糖尿病的家族病史和第1型糖尿病的大小血管併發症之間的關聯性。

該研究共計收集1萬多名第1型糖尿病患資料，其中具第2型糖尿病家族史者共1302位，與無第2型糖尿病家族史的9935位資料進行研究。結果發現，第1型糖尿病患若有一親等內家屬患有第2型糖尿病，且本身發病年齡小於20歲，其發生心血管不良事件的風險，相較無家族史者增加2.61倍。若進一步看小血管的病變，其腎臟病變風險增1.44倍、視網膜病變風險增1.28倍、神經病變風險增1.24倍。

林嘉鴻表示，這是全球首度針對第1型糖尿病患，以建立家族病史模式的大規模研究，釐清了過去只能從學理上推測病史的影響。該研究報告已刊登在去年12月刊登於國際頂尖期刊《JAMA Network Open》。他建議醫師，針對較早發病的第1型糖尿病患，可以在門診時運用簡單的家族史篩選，找出高風險族群，給予及早的預防與介入措施，以降低將來併發症的風險。