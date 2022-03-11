萬巒鄉公所培訓導覽人員，積極發展鄉內觀光，要讓外界看到除了豬腳產業，還有其他美好。（林和生攝）

萬巒豬腳聞名全台，每年皆吸引數以萬計饕客聞香而來，但在閃耀光芒背後卻讓其他產業稍顯黯淡，萬巒鄉公所為使百業共融，特地開設導覽員訓練課程，有32人取得合格證書，面對即將到來的萬果風情節，這批生力軍將站上第一線，帶領遊客深入萬巒，領略蠻蠻風光。

導覽課程歷時3周、40堂課訓練，吸引67名學員報名，最終領取合格證書結訓共32人，11日頒發證書，鄉公所直言，未來這些導覽員將肩負萬巒觀光領航者責任。

萬巒鄉長林國順說，觀光導覽員將為地方產業開啟第一扇窗，成為推展人文地景第一步，期望針對鄉內「人、文、產、景」，配合「食、宿、遊、購」，透過在地一貫熱情、活潑精神，提高鄉里能見度，讓全台遊客可以認識萬巒，打破僅只於豬腳的刻板印象。

培訓課程包含客家聚落歷史、在地小農、餐廳介紹、還有車導訓練，解說技巧解析更是重點，課程結束後，還需經現場抽題口試及車導實地檢驗，才能成功取得合格證書，參與學員直呼，一點也不輕鬆。

取得證書的學員林敏光表示，有別其他客家地區，高屏六堆鄉鎮故事皆有關連性，自己本身是萬巒人，如何以在地人角度分享故鄉地景與歷史，透過解說讓遊客產生共鳴，就能讓民眾領略地方之美。

鄉公所下周起舉辦萬果風情節，將結合地方百香果、鳳梨及可可等產業，並串連五溝水、萬金聖母聖殿與客家伙房景點，預計有40車次遊客會來到萬巒，林國順表示，這將是導覽員一展所長機會，期盼藉由社區小旅行，讓遊客深刻認識產業，藉由串聯珍珠成項鍊，也讓更多人知曉萬巒的萬果魅力。