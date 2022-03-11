清明節連續假期將進入旅遊及返鄉的運輸高峰期，為保障乘船旅客安全，交通部航港局宣布於3月23日至25日展開抽查，執行所有64艘固定航線載客船舶及海運客運場站4處重點項目查察，落實防疫規範。

航港局長葉協隆指出，4月1日至6日清明疏運期間提高運輸量能，共計台灣本島與離島間11條海運航線，有875航次、提供21萬2848人次的運能。其中布袋－馬公航線預計4月起復航，目前訂位率約11％，預計開航52航次。

另往年較熱門東港－小琉球、綠島及蘭嶼航線，目前訂位率分別約1％、46％及35％，預計將分別開航518航次、96航次及82航次。

葉協隆說，航港局將前往抽查載客船舶「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」、「班次時刻表及票價表中英文標示」、「哺乳室、無障礙設備及岸接設施」、「機艙火警警報及偵測系統」、「海底門清潔」、「主機電瓶及其電線」等項目，若有缺失均要求業者立即改善，經複查確認方可開航。

航港局提醒，目前已開放旅客在船舶內飲食，飲食完畢後須立即配戴口罩。另為降低感染風險，仍要求碼頭場站及客運船舶比照3級強化清消。