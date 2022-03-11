中華電信11日宣布投資公視旗艦台劇《牛車來去》，預計第4季推出，董事長謝繼茂表示，今年確定還會再投資4~5部戲劇、電影，總投資金額超過1億元。

MOD用戶目前達206萬，年底世足賽預期還會增加MOD用戶數，以之前東奧舉辦時，羽球、桌球等多項重大比賽多達90萬人同時在Hami Video的OTT平台收看國際賽事來看，謝繼茂強調，中華電信力拼三年內MOD加上OTT用戶達400~500萬用戶，成為國內匯流平台龍頭的目標不變。

謝繼茂表示，Hami Video同時90萬人在線收看，代表中華電對客戶的影響力很大。中華電信今年規劃投資超過1億元拍片，主要以本土戲劇及本土節目內容為主，除了投資《牛車來去》，今年還有投資4~5部戲劇或電影的計畫，正在規劃中。《牛車來去》是由金鐘導演李岳峰執導的時代生活劇 謝繼茂說，投資拍片部份，針對優質的戲劇、電影都會去評估，今年以投資本土戲劇、電影為主，目前還沒有與Netflix合作拍片計畫，畢竟本土業者對於本土戲劇內容還是比較了解，通常本土投資拍片後，不錯的內容也會吸引Netflix等國際業者採購，因此，中華電信目前會先參與拍片投資。

謝繼茂強調，中華電信一直專注在提升客戶黏著度，MOD今年用戶數還會再成長，而今年年底的世足賽，中華電信會把它當成是另一個增加MOD及OTT用戶的重要賽事。

中華電信 個人家庭分公司總經理蘇添財表示，MOD目前206萬用戶，除了衝刺用戶數，創造客戶價值及提升ARPU也很重要，MOD這次與公視合作，就是為了讓用戶可以在MOD平台看到更好的節目內容，而這也是中華電信投資公視的第一部戲劇。