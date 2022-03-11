警方於現場查扣大麻乾燥半成品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

43歲賴姓農夫受雇於於販毒集團，利用園藝專長照料大麻，並打造專屬的大麻培育室，從栽種幼苗、細心照料到開出大麻花、結成種子，栽種技術一流，而該農夫僅領取微薄費用，24小時替人種植大麻，警方日前收網搜索，全案依違反毒品罪移送，最高可處10年以上有期徒刑。

中市刑大偵五隊長朱政憲指出，賴男平日跟一般農夫一樣耕種、施肥撒水等，但卻是照料大麻，不但打造專屬的大麻培育室，從栽種幼苗、細心照料到開出大麻花、結成種子，熟練栽種技術，但落網後向警方供稱，他24小時替人種植管理大麻，僅領取微薄費用，卻也要被關，實在很不划算。

台中市刑大日前接獲線報，指稱在苗栗縣頭份市1處民宅有人在屋內種植大麻，經警方持續跟監、埋伏、蒐證，報請苗栗地方檢察署檢察官指揮偵辦，見時機成熟，於9日執行搜索，並與台中市警局第二分局、保安大隊霹靂幹員及苗栗縣警局頭份分局等共同執行，當場逮捕賴姓農夫1人。

警方於現場扣得大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包（毛重6公克）、乾燥半成品2袋（毛重71.2公克）、大麻種子4包、烘乾設備2台、剪碎器具1支、磅秤2臺、密封機1台、現金3萬800元、行動電話2支及栽種大麻器具1批等贓證物，破獲大麻製毒工廠，全案依製造第2級毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

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