36歲女星朱芯罹患乳癌，病況約第二到第三期，已做了3次化療，日前勇敢站出來分享自己的抗癌之路。對此，外科醫師江坤俊透露，曾收治一名女性業務，對方得知確診乳癌時難以置信，一問之下才發現乳癌9大危險因子，她就中了4項！

江坤俊在《醫師好辣》節目中指出，該名女業務左邊乳房皮膚一片紅，原本以為是濕疹，直到乳頭凹陷後才驚覺不對勁，後來確診乳癌。江坤俊表示，「皮膚變紅是因為乳癌吃到皮膚了，乳頭凹陷則是因為乳癌長在乳頭下拉扯到韌帶、將乳頭往下拉。」

面對確診，女業務相當錯愕，因為並無任何家庭病史，後來深入了解才發現，女業務因為工作需要經常「喝酒」應酬，加上「肥胖」、「初經太早」以及未結婚「未生育」，乳癌9大危險因子就中了4項（其餘6項分別為：家族病史、愛吃高油脂食物、服用女性荷爾蒙5年以上、40歲以上、停經太晚）。透過化療、標靶治療4個月後，腫瘤縮小到2公分，最後開刀僅有3公分傷口，病況恢復良好。

對此，江坤俊呼籲，千萬不要諱疾忌醫，「只要積極就醫還是有非常大的機會可以保留你的乳房。」江坤俊接著指出，所有的癌症都是基因加環境所造成，加上現代人長壽，受到環境因子影響的時間也越來越長，但是只要避開所有疾病的危險因子，就可以預防。

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