以美國為首的西方國家經濟制裁俄羅斯，首先將盧布踢出國際支付系統SWIFT，造成盧布大貶超三成，西方主要企業也中止在俄國的業務；可想而知，作為世界第二大經濟的中國將因此獲得巨大利益。

人民幣似乎已成為俄國盧布資產的避險工具，自從2月24日俄軍入侵烏克蘭後，全球主要貨幣都出現大幅波動，但人民幣不僅波動小，甚至對美元升值一度來到近4年新高。人民幣的堅挺如果對照中國近期疲軟的經濟表現，就更具指標性（避險）意義。

有了盧布避險概念的加持，人民幣國際化的步伐也越走越快，近幾個月，人民幣使用SWIFT的頻率也首度超過日圓，居全球第4來到第4名。渣打銀行（Standard Chartered）的分析報告也顯示，人民幣的全球化指標近來已達歷史新高，預估人民幣兌換美元將上揚到6.3，也創下近4年新高。

中國近年來也正建立人民幣跨境支付系統CIPS，目前有100個國家的1200個機構會員，實力雖然遠不及擁有1萬1千個會員的SWIFT有明顯差距，但已經比俄羅斯自建的跨境支付系統強多了；自從被踢出SWIFT後，俄方已表示將加快加入CIPS。

而且，自2014年俄國出兵併吞克里米亞後，中俄已經有計畫地增加人民幣和盧布作為雙邊貿易的貨幣，降低美元的影響力。

根據俄羅斯央行統計，從2020年第一季後，美元在俄中貿易結算的占比首度低於 50%，盧布和人民幣的加總占比則高達約 25%。

俄中雙邊貿易額近年來更是加速成長，根據中國海關統計，2021年中俄貿易額成長超過33%，總額接近1500億美元；今年2月，中俄領導人在北京會面時更宣示,將致力讓雙邊貿易額衝上2500億美元。

人民幣在俄羅斯外匯儲備的地位也越來越重要。根據俄羅斯央行1月報告顯示，人民幣儲備金額已相當於730億美元，占比約為13%。這是因為，2019年俄羅斯同意中國以人民幣購買天然氣。

雖然，中國很樂意接受盧布的避險資產，但也擔心西方會因此報復，因此，實際操作上非常小心，幾個大陸國家銀行都暫停對俄羅斯融資，例如英國媒體2月28日引述知情人士說，西方制裁後，中國銀行新加坡分行已經停止為涉及俄羅斯石油和俄羅斯公司的交易融資。

拜登政府一名高級官員2月27日也確認，到目前為止，中國似乎沒有幫助俄羅斯逃避西方對莫斯科入侵烏克蘭而實施的金融制裁，「最新跡象表明，中國沒有救助」。

西方專家研判，活躍於國際市場的幾家中國銀行恐怕不會急於伸出援手，但中國仍可運用自身以人民幣為基礎的資金流通網絡，包括與西方連結較弱的各國內銀行，協助俄羅斯規避國際金融制裁。

西方制裁俄羅斯後，人民幣資產看漲，台幣呢？在被俄方列為「不友善國家」後，網上就傳出：「俄羅斯將沒收台灣向其購買之政府債券」，金管會還為此特別出面闢謠

；金管會同時也證實，我國金融機構目前在俄羅斯的曝險金額高達2172億台幣。台灣跟著西方制裁俄羅斯，好處沒撈到，反而虧了老本。