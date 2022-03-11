去年傳出有受經濟部補助的電影院，不願發給員工薪資，引發諸多爭議，勞動部職安署今年規劃5200場次、19項專案勞動條件勞動檢查，其中就包括受新冠肺炎疫情衝擊營運而受領政府補助，將針對減班休息（無薪假）、片面減薪等為檢查重點。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩表示，今年依照「公共安全」、「弱勢扶助」、「常態違規」 及「社會關注」規劃19項專案勞檢，合計5200場專案檢查。

許莉瑩說，其中公共安全除了過去的汽車客運、遊覽車、汽車貨運業與鐵路運輸陸上交通業者外，也因為近年貨機業務繁忙，因此也會針對所有的貨機業者勞動查，防止事故發生。

許莉瑩表示，「弱勢扶助」部分，則會規劃實施工讀生與部分工時人員專案檢查，確認僱用童工是否符合規定，保護兒少身心健康；近年來屢屢傳出社福人員薪資回捐、假承攬真僱傭或假合作真僱傭等頻傳，因此針對社工業專案檢查，著重於社福人員的「工資給付情形」與「契約關係」，遏止業者脫法行為。