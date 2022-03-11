中國駐韓國大使館11日消息，駐韓國大使邢海明11日會見韓國總統當選人尹錫悅，轉交習近平主席賀電，並就中韓關係發展等交換了意見。

駐韓使館稱，邢海明轉交賀電後表示，中韓兩國是密不可分的友好近鄰和重要戰略合作夥伴。建交以來，在兩國元首引領和兩國政府、人民共同努力下，中韓關係取得了全方位跨越式發展，給兩國人民帶來了實實在在的利益，也為促進地區及世界和平穩定與發展繁榮作出了積極貢獻。

邢海明指出，今年是中韓建交30周年，兩國關係面臨提質升級重要機遇，中方願同韓方基於相互尊重、平等互利原則繼續推動雙邊各領域交流合作深化發展。相信在兩國元首戰略引領下，中韓關係將在未來5年、30年取得新的更大發展，更好地造福兩國和兩國人民。

尹錫悅表示，非常感謝習近平主席發來的賀電，期待就職後能早日同習主席會晤。中國是韓國最大貿易合作夥伴，也是全球最有影響力的國家之一，韓方願同中方就雙邊和國際地區問題不斷深化溝通與合作。韓國國民力量黨始終高度重視韓中關係，韓中建交就是在國民力量黨前身民主自由黨執政時期實現的。希望雙方以建交30周年為契機，進一步密切高層往來，加強各領域交流合作，增進國民感情。堅信韓中關係必將取得更大發展，再上新的臺階。

大陸央視新聞報導，3月10日，國家主席習近平致電尹錫悅，祝賀他當選韓國總統。習近平指出，中韓互為近鄰和重要合作夥伴。建交以來，中韓關係快速發展，給兩國人民帶來實實在在的利益，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。今年是中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義。中方願同韓方秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。