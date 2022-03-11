池晟（左）相隔13年與金玟廷再合作，2人在《惡魔法官》中有激吻戲碼。（八大電視提供）

韓劇《幽靈醫生》為《繼承者們》導演富聖哲的最新作品，講述生活背景、個性、脾氣截然不同的2位醫生，因一次意外導致彼此的靈魂與身體結合在一起，且昏迷後成為幽靈醫生，無法離開醫院的奇幻醫療劇。Rain（鄭智薰）談起詮釋的醫生性格，「自認是個天才，超惹人厭的。」與他交換靈魂的另一位醫生角色金汎，則是擁有開朗天真個性。

Rain在拍戲現場常逗樂大家，帶動歡樂氣氛，他在劇中和金汎對戲場次多，他為此還向金汎大吐苦水說：「最近見你比見我老婆還多。」接著脫口說「金汎，偶爾會想像一下，你是我老婆的話會如何」，還有場他出糗的摔倒戲，接二連三差點趴地狗吃屎，拍完在場邊休息時，被關心膝蓋狀況，他一臉嚴肅說：「當然不好，我的膝蓋已經是人工關節了。」旁人露出驚訝表情，Rain趕緊笑說：「開玩笑的啦！」此外，《幽靈醫生》醫院主景讓眼尖粉絲們覺得似曾相似，它其實和《機智醫生生活》都在同一所醫院進行拍攝。

另外，池晟主演的《惡魔法官》，劇情以假想的反烏托邦大韓民國為背景，透過全國人民都能夠參與的現場法人秀，來傳達對於正義的訊息。劇中池晟飾演惡魔法官，高泠、無情又亦正亦邪，令人捉摸不定。他和女主角金玟廷相隔13年再續情緣，這回兩人對立、個性互不認輸，因此金玟廷的主動強吻戲碼，充滿霸氣意味。但鏡頭外，兩人在現場不時打鬧，讓拍戲現場笑聲不斷。

不只《幽靈醫生》、《惡魔法官》還有2檔以歷史為背景的古裝劇《紅天機》、《打包袱-盜取命運》，分別由「史劇女神」金裕貞及少女時代成員權俞利主演，都將自4月起陸續在八大電視播出。