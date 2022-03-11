貴金屬市場妖鎳作亂，日前鎳報價突破每噸10萬美元天價，遭軋空的「大陸鎳王」青山控股創辦人項光達打死不退。外媒報導，儘管項光達恐面臨最高120億美元（約台幣528億）交易損失，但他並不認賠，也不減少空單，反而堅持做空到底，而且要拿「現貨交割」，下周倫敦金屬交易所（LME）鎳價開盤，恐再度引爆多空廝殺。

本周7、8日，倫敦金屬交易所（LME）鎳價2個交易日飆漲250％，報價突破每噸10萬美元天價。市場傳出大陸鎳及不銹鋼大廠青山控股的20萬噸鎳期貨遭到國際礦業巨頭嘉能可軋空，潛在空頭部位損失可能高達60億美元至120億美元（約台幣264億至528億）。

LME周二緊急宣布，暫停鎳交易至11日，為降低本周逼空行情再現，在市場恢復交易前，透過合約多頭和空頭平掉空頭部位，目前LME鎳合約保證金將以3 月 7日收盤價計算。

美國財經媒體報導，LME試圖私下撮合買賣雙方，希望重啟交易前將空頭部位平倉，避免鎳價遭進一步軋空噴漲。但青山創辦人項光達仍堅持押注空頭倉位，他認為鎳價一定會走跌。

據消息人士透露，項光達持有約15萬噸鎳的空頭部位，並告知近10銀行和經紀商，他並不打算平倉，不過此舉可能會對與青山合作的銀行帶來麻煩，因為他們必須在LME的虧損部位追繳足夠的保證金。

報導指出，項光達還打算拿青山在印尼的部分資產作為抵押，若他打死不退堅持做空，恐加劇鎳價大幅波動，不排除再度上演軋空行情。

陸媒報導，青山集團開始大反撲，聲稱將用旗下高冰鎳置換大陸國內金屬鎳板，已透過多種管道調配到充足現貨進行交割。

分析機構普遍認為，倫敦鎳期貨市場多空力量可能逆轉，前述惡意軋倉的外資可能面臨「拿石頭砸自己腳」的尷尬局面。此前按照極端行情價格來算，青山會虧給外資120億美元鉅款，但現在青山有現貨可以交割，雙方在期貨市場盈虧逆轉，高價賣貨，實物交割撐死外資。

「青山系」掌門人項光達近年一直是全球鎳市場價格波動關鍵人物，2019年，他從LME倉庫大幅提現貨，推升價格大幅上漲。2021年，宣布在印尼找到更便宜方式生產新能源用鎳，觸發一波鎳價格下跌。