曾獲神農獎的台東佳芳茶行涉嫌以境外茶葉混充台灣高級茶葉販售，台東地方檢察署認定該茶行蘇殷德、陳麗雪夫妻2人涉詐欺、商品原產國為虛偽標記等罪嫌，分別諭知10萬元具保候傳，成為台東首件賣混充茶葉牟利案件。此外，由於境外茶與台灣茶從外觀不易辨識，茶業改良場表示，是以茶產地土壤及礦物質元素來檢驗。

茶業改良場表示，已向衛福部食藥署申請「茶葉中多重元素檢驗方法」建議檢驗方法，並在2021年11月5日食藥署審查通過並公開。由於台灣的烏龍茶（高山茶、凍頂烏龍茶）多以青心烏龍與台茶12號（金萱）等茶樹品種產製。東南亞等國家如越南、印尼、泰國及大陸等地，經引進相同品種、製茶機具及製茶技術所仿製生產，稱為「台式烏龍茶」，不易從品種或外觀來區別。

茶業改良場進一步表示，各茶葉產地其土壤中所含元素組成不同，茶葉中的元素種類與含量也因而具有差異，故以此區別茶葉之原產地。另茶葉中礦物質元素濃度穩定，較不易受加工步驟、儲存時間和分析條件的影響而變化。不同國家產地茶葉中礦物質元素含量特徵不同，因此，據以建立判別國產和非國產茶葉的判斷技術，其判斷準確率可達98％以上。

茶改場指出已建立多重元素資料庫，分析產自台灣、越南、印尼、泰國及中國大陸等地烏龍茶茶樣，共727 件。