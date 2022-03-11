三重光榮國中校長宿舍改建完工，5月開放給社區使用（戴上容攝）

新北市三重區光榮國中校長宿舍因老舊閒置，新北市議員李翁月娥考慮附近缺乏集會地點，爭取將校長宿舍原址重建為多功能大樓。2020年市府啟動光榮國中校園改造工程，1樓將作活動中心，2、3樓為公托中心，4、5樓則為學生宿舍，李翁月娥近日前往會勘表示，如今工程大致完工，預計5月開放使用。

10多年前因應捷運開發，導致地方活動中心被迫拆除，經當地5個里長及新北市議員李翁月娥努力尋找土地，找到已超過60年光榮國中校長宿舍已成危樓，在邀請相關單位下，市府重新規畫一棟地下1層、地上5層供里民做活動中心、托育及供體育班做宿舍使用。

2020年7月，新北市立光榮國民中學校長宿舍啟動改建工程，預計改建為設施完善且兼具美感與環保的綠建築校舍，並納入公共托育中心及長者照顧等公共福利設施，推動校園「社區化」，打造全齡友善校園。

教育局指出，改建工程總樓地板面積2037平方公尺，新建地下1層、地上5層多功能校舍使用， 1樓設置5個里區的活動中心，2、3樓設置「公共托育中心」，4、5樓則由光榮國中依閱覽室、補救教學用途延續使用，地下1樓作「防空避難室」使用。

新北市議員李翁月娥日前與周圍5個里長共同會勘指出，3年3個月的爭取、監督、追蹤，終於讓20多年沒有里民活動中心的市民們，有一個能夠相互交流的場地，目前大樓都已大致完工，待執照以及室內的規畫設計裝潢完成，預定今年5月啟用。