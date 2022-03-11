鍾任壁大師生前收藏的偶衣。（周麗蘭攝）

鍾任壁除了表演，更保存新興閣各時期布袋戲文物，從古冊戲、劍俠劇、皇民劇、反共抗俄劇、內台金光戲、早期電視劇、現代劇都完整保存。（周麗蘭攝）

鍾任壁大師的兒子、新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑（右二）為縣長張麗善（右四）、已故布袋戲大師黃海岱之五子黃逢時（右三）導覽。（周麗蘭攝）

雲林縣府文觀處11日起至5月1日在雲林布袋戲館展出鍾任壁畢生收藏的盔帽、服飾、戲偶、輿轎400件。（周麗蘭攝）

國寶級布袋戲大師、雲林縣新興閣掌中劇團第5代傳人鍾任壁去年9月辭世，享壽90歲，他畢生收藏戲偶數超過2000尊，雲林縣府文化觀光處11日為他舉辦典藏特展，他的兒子、新興閣掌中劇團第六代傳人鍾任樑表示，父親生前以布袋戲教化人心，特別重視禮義廉恥4字。

鍾任壁出生於西螺布袋戲世家，開創台灣金光戲連續劇時代，1982年他率先開啟台灣以偶戲與國際戲劇文化交流的大門，演藝生涯70餘年獲獎無數，國內外演出超過2萬場次，晚年投入布袋戲教育扎根，將掌中藝術帶入校園。

鍾任壁除了表演，更保存新興閣各時期布袋戲文物，從古冊戲、劍俠劇、皇民劇、反共抗俄劇、內台金光戲、早期電視劇、現代劇都完整保存，戲偶數量超過2000尊。

縣府文觀處11日起至5月1日在雲林布袋戲館展出鍾任壁畢生收藏的盔帽、服飾、戲偶、輿轎400件， 特展11日開幕，縣長張麗善、縣議員李明哲、黃美瑤、文化資產局主任秘書林滿圓、縣府文觀處長陳璧君、已故布袋戲大師黃海岱之五子黃逢時出席。

縣長張麗善表示，鍾任壁大師很令人敬佩的是一再宣導禮義廉恥、忠孝節義的觀念，傳承布袋戲技藝寓教於樂也教化人心，並培育出許多優秀人才。

鍾任樑表示，父親生前一直強調布袋戲就是教育，特別是「國之四維」的品德教育，他終日與偶相處，收藏的動機也是希望展示給大家看，而不只是放在家裡，感謝完成他的心願。

黃逢時表示，他非常感動鍾團長告訴他未來雲林縣布袋戲發展要互相撐持起來，他也希望後輩看了鍾大師的特展能激昂起使命感與責任感。

文觀處長陳璧君指出，鍾任壁大師網羅各地刻偶名家作品，還有向大陸名家訂製收藏偶、服飾、盔帽、兵器等，可謂台灣布袋戲史上重要的文化資產。