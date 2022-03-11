小女孩「珮珮」一歲時因情緒容易崩潰，眼神時常放空，口語發展狀況也及行動能力也與同齡孩子相異，媽媽帶她前往高雄瑞祥醫院評估，確認有輕微的發展緩慢現象。經過院方兩年的早期療育課程後，狀況大幅改善。

高雄瑞祥醫院去年針對地區幼兒園免費評估兒童發展遲緩篩檢，發現兒童發展遲緩比例為18.8％，對比衛福部統計之全國比例13％，竟整整高出5.8％

珮珮的媽媽發現，珮珮一歲時常常眼神放空，口語發展狀況也及行動能力也與同齡孩子相異，經轉介至醫院進行動作評估。

復健組長蘇永杰表示，珮珮的情緒容易崩潰，口語表達及認知較弱，院方針對她的狀況擬定了專屬的早期療育課程，包含了物理治療、職能治療及語言治療，經由兩年每週兩次積極且持續性的早期療育課程，珮珮對於下口令且完成動作、說話表達及情緒控制皆有明顯改善，如今也能正常上課且與同儕互動良好、詞彙的理解與表達逐漸與同齡兒童相仿。

瑞祥醫院院長陳柏年表示，造成兒童發展遲緩以遺傳和環境的影響因子佔最大宗，發展遲緩症狀可能在出生時就出現，初期難以診斷，可能隨著年紀增長變得更明顯與嚴重，家長可透過「語言表達慢、指令反應差、眼神易空洞」三個小特徵來判斷。

物理治療師劉秋儀呼籲家有遲緩兒的家長，千萬不要自我安慰「孩子長大就會好」。建議儘早帶至各大醫院的小兒科或復健科，由專業的醫師來做診斷以及後續治療，以免錯失治療的黃金期，3歲以前接受治療最為理想。