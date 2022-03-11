香港新冠疫情單日確診人數回落，從最高超過5萬人降至10日新增3萬1402例，死亡則有281人。根據《刺針（The Lancet）》醫學期刊最新研究顯示，進口寵物「敘利亞倉鼠」，為當地Delta新冠病毒的源頭！

根據《東網》11日報導，港大醫學院公共衞生學院聯同漁農自然護理署合作研究，發現自然感染新冠病毒的進口寵物「敘利亞倉鼠」，為當地Delta新冠病毒的源頭，受感染的敘利亞倉鼠可以將病毒傳播給人類，令病毒在人類之間持續傳播。研究同時反映，此種倉鼠可成為新冠病毒的另一宿主。有關研究結果已在醫學期刊《刺針（The Lancet）》發表。

研究指出，Delta變異病毒株在今年1月時，隨進口的寵物敘利亞倉鼠引入香港社區，經檢驗相關寵物商店和倉庫樣本後，發現超過5成的敘利亞倉鼠被新冠病毒感染。研究人員從這些倉鼠中抽取樣本，進行病毒基因測序分析。結果顯示，這些倉鼠可能在事發前大約3個月感染Delta，並在香港不止一次先傳到人類身上，再由其中一些患者傳播給其他人，導致Delta在本港市民之間傳播。

進行研究的港大醫學院公共衞生學院教授及公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文表示，如果允許新冠病毒在倉鼠間長期傳播，病毒可能會發生其他突變，以致其生物特徵被改變，包括傳播力、引發疾病的能力等，減低疫苗的保護作用，人類有可能會因此從寵物敘利亞倉鼠得到新變異的新冠病毒，影響現行的防疫措施。

過去除養殖水貂外，在此之前並無證據證明受感染的動物可再感染人類。是次研究是首次顯示寵物敘利亞倉鼠可自然感染新冠病毒，並傳染人類。有份參與研究的港大公共衛生學院公共衞生實驗室科學​副教授嚴慧玲指，世界上可能還有其他動物物種會導致類似的問題，認為需要對野生和馴養動物進行有系統的病毒監測。

香港稍早一間寵物店的一名女店員及一名女顧客日前確診感染Delta定毒，且多隻倉鼠也驗出帶病毒，港府在今年1月即已決定人道處理（撲殺）全港約二千隻倉鼠和小動物。