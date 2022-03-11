人口數是房市最重要基本面，人口密度也反映對住宅的需求，去年全台人口密度最高的行政區，高雄市新興區擠入第4名，每平方公里有將近2.5萬名居住人口，不過5年來房價漲幅僅約0.8%，大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，新興區交易量穩定，生活機能佳，當地多以自住客購屋為主，不過房價近年缺乏話題性，沒有出現明顯漲幅。

圖說：高雄市新興區人口密度高居全台第4，但房價漲幅偏低，5年來漲幅僅0.8%。(記者張雅雲攝)

依據內政部戶政司最新統計，從人口密度前5名行政區來看其房價變化，全台人口密度最高行政區為新北市永和區，每平方公里有將近3.8萬人，2~5名依次是新北市蘆洲區、臺北市大安區、高雄市新興區、新北市板橋區。

人口數量可帶動購屋需求，除新興區外，全台人口密度前5名行政區，5年房價均出現3~7%的成長，僅高雄市新興區的房價漲幅偏低，5年來漲幅僅0.8%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，新興區為早期發展聚落，周邊生活機能發達，可建地有限，新大樓不多，因此整體成交物件以中古大樓為主，當地成交主力屋齡20~30年以上，屋齡偏高，成交均價18~21萬元，加上區域房市話題性相對偏弱，交易量穩定沒有明顯起伏，價格難以創價，此區多為自住客購屋。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，人口負成長是社會重要課題，許多研究也評斷缺乏人口紅利的情況下，房價必然因需求減少而下跌，不過主要行政區因資源多、建設多，導致人口及就業機會的集中化，反而讓房價走揚，少子化因素效應會是長期緩慢的發酵，短期多頭格局時，地段依然是影響房屋價值的重要關鍵。