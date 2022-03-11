台南市環保局11日上午8時在龍崎區逮獲違法濫倒的鄭姓男子，他在山區自挖6米深大坑，專收廢棄裝潢物丟入坑中，先放火燒再掩埋，已有段時日。山林火光引起民眾警覺通報，台南市環保局循線埋伏，11日逮獲鄭男，環警發現他挖的垃圾坑竟侵占了龍崎區公所的公有地。

60歲的鄭姓男子自稱從事裝潢業，是龍崎區在地居民，在山上擁有自家土地，他將土地以圍籬、鐵門圍住，並在山裡挖了一個長19公尺、寬13公尺、深6公尺，開貨車將裝潢拆除的廢棄物載來丟入，先點火焚燒，再掩埋。

鄭男以為行徑神不知鬼不覺，不料居民看見山區有不明車輛進入且冒出火光，開始警覺，2月即通報台南市環保局，環保局配合檢警勘查，判斷是有計畫的環保犯罪，依照坑內的焚燒殘渣估計已有一段時日。

環警展開2、3周的埋伏監控，掌握貨車出入偷倒的頻率，11日在山區小徑攔查鄭男開車載著廢棄物垃圾進場，當場人贓俱獲，將他依照廢棄物清理法移送台南地檢署。台南市環保局表示，鄭男多次犯案，恐面臨加重刑度，最高可判處5年徒刑與1500萬罰金。

台南市去年至今，共查獲70件違法濫倒案件，根本原因是全台難以新增焚化爐與掩埋場，導致廢棄物缺乏去化管道，各地開始發生濫倒等環保事件。台南市因加強稽查，逮獲就扣車，情節嚴重甚至請行政執行屬拍賣，嫌犯失去生財工具，發生件數遞減，今年目前查獲19件。