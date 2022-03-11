台灣本島位置極西點國聖港燈塔因塔齡老舊，結構已出現安全疑慮，交通部航港局宣布斥資1000萬元，原址重建燈塔並加入在地七股地名意象，預計2022年底完工，期待打造成新的網紅拍照景點，吸引更多人朝聖。

國聖港燈塔位於台南市七股區，該地是由西部河川沖積而成的沙洲，再夾帶來自台灣海峽沖刷的砂土，形成獨特的大漠景象，國聖港燈塔矗立之中，彷彿沙漠中的巨人。不過，燈塔年齡已超過50年，長年受海風侵襲有結構安全疑慮，航港局於2020年規劃重建計畫，預計今年3月開工，年底前完工。

國聖港燈塔又名「七股燈塔」，塔高32.7公尺，顏色黑白橫紋相間，為台灣本島位置極西的燈塔，和三貂角燈塔（東）、鵝鑾鼻燈塔（南）、富貴角燈塔（北）合稱4極點燈塔，1957年原設於國聖港網子寮沙洲上，結構為白色方形木板暨條鋼構架，後因所在地多次受海潮侵蝕，沙洲盡失，燈塔陷入大海，1969年遭受颱風摧襲，塔身倒塌，翌年移至附近頂頭額沙洲另建新塔。

航港局表示，重建計畫多次與地方溝通，將結合七股地名意象，設置7片黑白相間日向板，為燈塔增添故事性。未來原地重生的國聖港燈塔，身處頂頭額沙洲，宛如荒漠中的一盞明燈，不管白天黑夜都是絕美的拍照、打卡秘境，希望能夠吸引更多人潮前來朝聖，成為偽沙漠網美IG打卡的私房景點。