高雄第一個捷運聯合開發案、「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」，11日動土，麗寶集團將投資近32億元，開發A級辦公產品及新創交流中心，總樓地板面積約16,155坪，建物總銷約61億元，預計2025年完工啟用。

「高雄市大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」11日舉行開工動土典禮，由高雄副市長林欽榮、麗寶集團董事長吳寶田共同主持。

高雄副市長林欽榮致詞表示，高雄捷運四線齊發，正努力整合捷運出口周邊土地，辦理聯合開發，因為這是符合TOD都市發展趨勢的政策工具，兼顧高市府財政收益、地方發展需求、不動產市場供給、以及適度發揮地方建設的公益性，推動捷運聯開案的同時，除了希望投資人有利可圖外，政府也能夠有穩定的收入，同時創造都市TOD發展綜效。

該案是高雄捷運聯合開發案的第一案，也是高捷通車後，第一次結合捷運場站共構開發的土地標的，基地位於前金區舊高雄市議會O4站2號出入口，將開發A級辦公產品及新創交流中心，預計興建地下4層、地上23層高層建物，總樓地板面積約16,155坪、投資金額約32.81億元，建物總銷達61億元。

高雄捷運局表示，此一聯合開發案預估可替高市府創造約27.88億元收入，除了未來挹注高雄捷運建設外，相信在麗寶集團旗下的名軒開發團隊與高市府的通力合作下，創造全高雄市第一個地標型健康、智慧、永續的捷運共構商辦大樓，滿足高雄市核心地區辦公空間需求，帶動鄰近地區都市發展契機，預計2025年可完工啟用。

高雄捷運局長吳義隆表示，為了增加財源，減少財政負擔，捷運局設置「捷運聯合開發專案辦公室」，配合捷運建設推動，專人專線、專門網頁與私地主、投資人交流。