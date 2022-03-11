天線廠芮特-KY（6514）因5G Sub-6天線穩定成長，再加上客戶訂單移地生產效應發酵，芮特-KY總經理吳東義笑說，目前訂單已經滿到五個月之後，樂看今年營收、獲利均有雙位數的成長力道，毛利率亦可望持穩在與往年相當的26％~28％，由於在手訂單無虞，預料芮特-KY今年仍將延續去年的步調，現金股利派發率有望超出百分百。

芮特-KY去年營運加溫，累計稅後淨利9,310萬元，年增45％，換算EPS3.1元，一直採零負債經營的芮特因為手上現金滿滿，再加上今年迄今尚未有其他併購規畫，決定將獲利分享給股東，繼去年EPS2.09元決議派發3.5現金股利後，派發率達167％，不排除今年也會比照去年的模式，採取高派發率。

去年訂單能見度不低的芮特，在去年底時曾表示，手中仍握有近6個月的訂單，此部分的訂單雖在今年1、2月間已消化了部分，「不過，目前看來，未來5個月的訂單仍是滿的」，惟吳東義仍坦言，客戶長短料的問題仍然存在，實際出貨還是會因應客戶料況和訂單狀況，再做微調。

經結算，芮特去年營收達8.14億元，不過因芮特去年3月宣布處分士誼全數的股權，換言之，芮特去年8.14億元營收，內含了士誼1至5月的營收約7千萬元，若扣除此部分的數字，芮特去年實質營收應該僅有7.4億元，若以此基準換算，法人推估，芮特今年營收仍會有二成的成長空間，全年營收有望上看9億元。

至於獲利部分，因士誼去年前五個月並未有獲利，對芮特獲利並未有正面的影響，推估今年芮特獲利至少可以比照營收出現二成的成長。