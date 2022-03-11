大陸國務院免去寧吉喆的國家發改委副主任、國家統計局局長職務。

65歲的寧吉喆是中共十九屆中央候補委員，屬於正部長級官員，全國政協常委會會議在全國政協會議開幕前，增補寧吉喆為全國政協委員、經濟委員會副主任。

寧吉喆被外界視為國務院總理李克強首席智囊，分管過的工作包括政策研究室、國民經濟綜合司、利用外資和境外投資司、區域開放司、國際合作司，亦推進「一帶一路」建設、中美經貿談判等相關工作。