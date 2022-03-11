基因檢測廠金萬林（6645）因居家快篩試劑與核酸檢測試劑貢獻，營運保持活絡動能，2月營收3,637萬元，年增99.02％，為歷年同期新高；前2月營收8,019萬元，年增85.6％，亦為同期新高。

金萬林表示，旗下精準醫療分子檢測實驗室以次世代定序（NGS）技術獲TFDA認證列冊登錄實驗室開發檢測與服務（LDTs），可提供個人化醫療、臨床癌症基因檢測報告、臨床醫藥資訊分析，包括癌症標靶用藥檢測、遺傳BRCA基因檢測、癌症檢測、病理常規檢測等，已與多間合作檢測抗疫之醫療院所簽約，導入自有品牌癌症基因檢測，推廣癌症精準用藥與個人化醫療分析，目前已開始貢獻營收。

金萬林因近年積極投入開發分子檢測平台，得以快速開發出新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，帶動營收、獲利大幅成長。

金萬林指出，即使防疫政策逐步放寬，檢測仍是防疫工作重要的一環，剛性需求不會減少，預期第一季營收可保持成長。尤其，隨著邊境逐步解封，出入境旅客大幅增加，國內核酸檢測的剛性需求將再較現階段成長，今年檢測試劑業績貢獻仍然可期。

此外，健保署去年即著手討論NGS檢測納入健保給付模式，已委託針對NGS進行估價，未來可望納入健保給付，預估不會只考慮單一癌別，要以更多病人受益角度思考。

金萬林強調，精準醫療分子檢測實驗室是國內少數以NGS技術獲得認證的LDTs，已陸續與各大醫療院所簽約合作，可提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，做為醫生臨床診斷的用藥參考。一旦NGS癌症檢測納入健保給付，將可立即提供服務，進一步推展精準癌症檢測服務版圖。