新北市蘆洲區環堤大道一周發生兩次死亡車禍，為防止該路段再釀車禍，蘆洲警方針對該路段8項常見違規樣態，派員加強取締，同時請新北市交通局，針對道路設施、道路規劃加強改善，以提升用路人安全環境。

新北市蘆洲區環堤大道1日上午10時許，1輛貨車無視號誌燈轉紅，強行駛過蘆洲抽水站旁環堤大道，高速衝撞2部機車，造成1死1傷。7天後7日下午5時許，69歲李姓男子違規穿越環堤大道，被路經騎士直接撞上，造成李男傷重送醫不治。

有鑑於於一周內，蘆洲環堤大道接連發生2起死亡車禍，經蘆洲警分析，發現環堤大道沿線，常有行人違規穿越道路、汽機車闖紅燈、車輛違規停車等情形，為防範交通事故，遏止違規。

蘆洲警方，針對行人違規穿越道路、違規停車、並排停車、汽機車闖紅燈、轉彎或變換車道未打方向燈、未依規定使用燈光、酒後駕車等違規樣態，派員在這路段加強取締執法，並請主管的交通局針對道路設施、道路規劃等加強改善，以提升用路人安全環境。呼籲用路人應遵守交通規則，以遏止事故再度發生。