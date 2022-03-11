鬼片《咒》即將上映，未料該片導演柯孟融竟遭，遭網紅「許振得 阿得」（得哥）爆料呼麻性侵，讓他今(11日)下午也召開記者會反駁謠言，並控遭對方勒索500萬，而柯孟融的妻子、華視主播宋燕旻也陪同尪面對媒體，稍早更表態力挺到底：「我相信我先生。」

柯孟融遭網紅爆料在工作室吸大麻，還硬上女生，更諷刺「人都會犯錯，但男人有錯要認，打要站好，跪要跪直，一直唬爛狡辯，只會讓人看不起」，對此，柯孟融也召開記者會，強調「認識我的人都知道我不會這麼做」，並反控遭對方勒索500萬。

柯孟融已委託提告。(圖／羅永銘翻攝)

他也已委託律師提告，宋燕旻稍早也轉發律師聲明，發聲表態「謝謝，讓大家擔心了，我們已經委託徐則鈺律師提告，並附上我先生柯孟融的說明」，她也力挺尪到底，「我相信我先生，他是一個正直善良的人，我們不會向任何惡勢力低頭，也不會接受莫須有的抹黑。」

而看了柯孟融記者會說法後，許振得也激動發文「我到底是不是黑道？跟你有沒有吸大麻給人家強姦什麽關係」，更驚爆「昨天你柯孟融電話裡還委託我幫你壓住事情，今天變我恐嚇你，笑死」。

並附上疑似是和受害者的對話截圖，對方稱如果他要錄影片，她願意發聲，但要幫她變聲，並表示「聽到這名字和看到這個人的臉，都還是讓我覺得很噁心，謝謝得哥想幫我出氣，但好像反而害到你了，我也不需什麼補償，只不希望再聽到、看到這個人的名字與臉，但不想你幫我出氣反而被黑，我願意出來說這些噁心事。」雙方各說各話，讓外界霧裡看花。