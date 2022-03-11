美國財長葉倫當地時間10日表示，面對俄羅斯對平民的殘暴攻擊，美國正在同歐洲盟國協商，對俄羅斯進行新一輪頓制裁。她同時表示，俄羅斯的生命線不會來自中國。

法廣報導，葉倫表示，俄羅斯針對平民犯下的暴行似乎正在不斷地擴大，我們正在同盟邦協商，對俄羅斯採取新的制裁。葉倫認為，西方目前採取的對俄制裁措施，正在毀滅性的打擊俄羅斯經濟。

俄羅斯侵烏戰爭爆發後，歐美對俄羅斯進行了一系列嚴厲制裁，包括動用「核彈級」的制裁手段：把眾多俄羅斯銀行從國際結算系統SWIFT排除出去。西方國家同時決定，嚴厲限制俄羅斯中央銀行進入資本市場，「癱瘓」其資產，凍結其交易，並使其無法清算資產。新制裁還規定，阻止俄羅斯寡頭及其家人獲得西方國家「黃金護照」，阻止其加入西方國家國籍。

葉倫對華盛頓郵報說：「我們從金融層面孤立了俄羅斯，盧布自由落體般墜落，俄羅斯股市被迫關閉。」

俄羅斯此前擁有6,000億美元的外匯儲備，一些分析人士曾認為，普京為發動侵烏戰爭儲存了足夠的外匯，預防歐美制裁。但是葉倫說，「普丁6,000億美元的戰爭款項，本來指望減弱制裁帶來的衝擊，現在幾乎變得無用了。」

俄羅斯會不會得到中國的幫助？葉倫認為，俄羅斯的生命線不會來自北京，「中國的金融機構以美元和歐元做生意，他們擔心制裁的影響不想違反制裁」。

葉倫又表示，中國金融機構對與俄羅斯做買賣「很有保留」。截至目前，中國並不能對西方制裁起到「明顯的補償」。

多家媒體報導，一些中國的銀行包括中國工商銀行、中國銀行等主要銀行，已限制向購買俄羅斯商品借款，因為此舉可能被視為對莫斯科入侵烏克蘭的支持，若招致美國制裁，有可能使他們失去使用美元的機會。