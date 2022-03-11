60多歲獨居且早年住家曾深受祝融之災的美櫻阿姨，因嚴重燒燙傷導致一眼失明、一眼視力重度受損，因此每日活動僅限於位於頂樓加蓋家中的小床上。弘道基金會居服員張晉僖用照顧家中長輩孩子的心來照顧阿咦，從沐浴、簡單家務清潔，將送餐便當並從一樓拿到頂樓家中給美櫻阿姨，並陪伴享用。

好天氣時，張晉僖會將小房內的枕頭、棉被拿到陽台曬太陽；用餐時，會向視力不佳的長輩仔細介紹菜色，不時提醒小心骨頭、小心魚刺；天氣漸熱，溫柔將長輩頭髮綁起，甚至簡單修剪，這些照料都讓美櫻阿姨感謝並綻放笑容，而這都是張晉僖照顧家人時會留意到的小細節。

另外像服務一位離自家路程五分鐘的長輩，雖周末休息，但張晉僖外出時都會帶著小孩繞去看看長輩是否安然無恙，張晉僖分享說，人在做，天在看，小孩也在看，希望也可以潛移默化養成孩子助老之心，此外，也因工作上看盡人生百態，開始換位思考並回頭檢視與家中長輩、孩子的相處，改善並提升好的互動，讓她對現狀更感知足與滿意，也成為更好的女兒、更好的母親。

弘道照顧秘書張晉僖表示，認同並加入弘道是希望能達到讓每位長輩受到尊重並能好好慢老。照顧秘書是份值得投入的工作，重要的是持之以恆、細心、耐心並用心，保持初衷才能讓服務到位，也才能回到內心。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，弘道非常重視夥伴，體現在建立完整的福利制度、防疫措施來保障權益和安全外，也會藉由團隊的分享討論一起解決因應服務長輩上遇到的難題與可以協助長輩之處。

不論是想投入長照服務的年輕人、二度就業或想重返職場的家庭主婦，弘道歡迎您一起加入照顧秘書行列，讓需要居家照顧服務的長輩能過著安心有尊嚴的生活，齊心來為臺灣的高齡社會努力。